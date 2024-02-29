Масалитин: «Если ЦСКА хочет включиться в борьбу за медали, необходимо побеждать «Оренбург»

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о самых интересных матчах предстоящего тура РПЛ, который стартует в пятницу.

- С какими чувствами ждете возобновления сезона?

- Предвкушения очень хорошие. Будет борьба, как за медали, так и за вылет. Команды наверху усилились. Плодотворнее всего поработал «Зенит». Он надеется, что эти приобретения сослужат ему хорошую службу и дадут результат в виде чемпионства. Но и «Краснодар» с «Динамо» тоже постараются пройти этот отрезок очень ровно. А там уже у кого будет больше везения и мастерства и станет чемпионом. Также в борьбе за вылет будет интрига. «Балтика» и «Сочи» усилились. Посмотрим, как это все сработает.

- ЦСКА может потерять очки в матче с «Оренбургом»?

- Первые игры даются на раскачку. Но если ЦСКА хочет включиться в борьбу за медали, то необходимо побеждать.

- Файзуллаев и Келлвен присоединились к команде только на третьем сборе, поскольку участвовали в различных турнирах в составе сборных. Ждете в связи с этим каких-то проблем?

- И без них «армейцы» играли. Наигрывался состав. Этих ребят могут заменить на каком-то отрезке. Они должны подходить планомерно, чтобы не было усталости. У них практически не было полноценного отдыха. Нельзя их перегружать, потому что может случиться сбой, что точно не поможет команде.

- Самый любопытный матч тура «Зенит» - «Спартак». В чем шансы «красно-белых»?

- Это первый тур после возобновления чемпионата. Никто из соперников не знает, как будет играть оппонент. Возможно, тренеры друг друга удивят как расстановкой футболистов, так и схемой. Поэтому у тренеров есть опасения.

- Кому Абаскаль может отдать предпочтение в атаке: связке Промеса и Угальде или выпустить в старте Соболева?

- Не зря Абаскаль наигрывал связку Промеса и Угальде. Если она рабочая, скорее всего, выйдет на поле. «Зенит» к этому тандему не готов. Он больше знает возможности Соболева и Промеса. Эта степень неожиданности, возможно, сыграет положительную для «Спартака» роль.

- В СМИ пишут, что Промес не смог вылететь с командой в Питер. Если он задержится и присоединится к «Спартаку» позже, это может вызвать какие-то проблемы?

- Это, конечно, боевая единица, один из лучших футболистов «Спартака». Если он вдруг не сыграет с «Зенитом», это скажется отрицательно. Понятно, что у Квинси могут возникнуть какие-то проблемы, и к этому надо быть готовым. Есть судебные дела, контрактные. В любой момент ситуация может усугубиться. Руководству клуба надо думать над заменой, или Абаскалю придется менять схему.

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- Если возвращаться к предстоящему матчу, голы прогнозируете?

- Накал будет запредельный. Это непримиримые соперники. Мы помним и драки, и красные карточки в очных встречах. Был большой ажиотаж. Он и будет. Уверен, народ придет на трибуны поболеть. Ожидается до 50 тысяч зрителей, и это очень хорошо.

- «Динамо» примет «Локомотив». Здесь кому отдаете предпочтение?

- Интересный матч, который покажет, насколько реально «Динамо» может претендовать на медали. Хватит ли ему опыта борьбы или еще рановато.

- Команда Лички не усилилась замой. Без этого «бело-голубым» будет трудно удержать третье место?

- «Динамо» хорошо усилилось летом перед сезоном. Видимо, там посчитали, что пока команда укомплектована. Я думаю, можно было бы прикупить центрального защитника.

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- У «Динамо» состав, подходящий для борьбы за медали?

- Есть сочетание молодости и опыта, но имеется небольшой перекос в атакующей линии. Здесь самый важный фактор – это деньги. Есть они для трансферов или нет.

- Лидер чемпионата «Краснодар» примет «Рубин». Есть уверенность в победе «быков»?

- Их амбиции должны подкрепиться. Мы видели, как рационально они играют дома. Используется все по максимуму. Если надо – они отдают инициативу и играют на контратаках. Если нет – действуют первым номером, прессингуют и навязывают свою игру. Что касается «Рубина», вначале сезона его критиковали, что состав не тот. Но команда усилилась, Рахимов поставил игру. Казанцы хорошо действуют от обороны. Плюс впереди стало что-то получаться. Команда сыгралась и показывает характер. Не зря она находится в верхней части таблицы. Поэтому просто так «Краснодар» не выиграет.

Елена Григорьевская