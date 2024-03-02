Соболев объяснил свою реакцию на замену

Нападающий «Спартака» Александр Соболев эмоционально отреагировал на свою замену в субботнем матче Премьер-лиги против «Зенита». После игры футболист сделал публикацию в своём телеграм-канале.

«Не надо искать того, чего нет. Футбол – это эмоции. И зол я был на себя, потому что играл плохо», - написал Соболев. Футболист подчеркнул, что он настроен всегда помогать команде по максимуму.

«Но сегодня был плохой день для меня лично. Игра не получилась у меня. Такое бывает, но я горд за ребят. Сегодня на поле была настоящая команда», - подчеркнул Соболев, выделив слово «команда» большими буквами.

«Люби «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке», - такими красивыми словами завершил Соболев публикацию

Напомним, что матч девятнадцатого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» завершился вничью со счётом 0:0.

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