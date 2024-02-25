«Это сделать невозможно»: Свищёв — о возможной отмене Fan ID

Дмитрий Свищёв, председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту, поделился мнением о наличии Fan ID в чемпионате России.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Fan ID не будет отменен на играх РПЛ.

«Клубы и болельщики обращаются к нам с просьбами отменить либо отложить введение Fan ID. На сегодняшний день это сделать невозможно», - приводит слова политика издание «СЭ».

Свищёв добавил, что на данный момент необходимо разработать план по привлечению болельщиков и семей с детьми на стадионы. По его словам, в ГД не могут не заметить существенное сокращение зрителей на встречах турнира.

Напомним, что карта болельщика должна быть у каждого участника матча в РПЛ.