Бушманов: «Джикия — опытный игрок, который пригодится любой команде в РПЛ»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о будущем защитника московского клуба Георгия Джикии, чей контракт с «красно-белыми» рассчитан до конца мая нынешнего года.

«Джикия — опытный игрок, который пригодится любой команде в РПЛ. Уверен, на него будет спрос, если всё-таки он не договорится со «Спартаком». Главное, чтобы у Георгия была мотивация, в «Спартаке», видимо, она у него пропала», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 30-летний защитник провёл в составе «красно-белых» девять матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Цвета «Спартака» Джикия защищает с января 2017 года, ранее он выступал за «Амкар».