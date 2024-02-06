Кечинов: «Сейчас Джикия не играет в «Спартаке» — какая это потеря?»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал информацию об имеющимся конфликте между главным тренером «красно-белых» Гильермо Абаскалем и защитником Георгием Джикией, из-за которого капитан потерял место в стартовом составе команды.

По мнению эксперта, возможный уход Джикии не станет серьёзной потерей для «Спартака», так как в нынешнем сезоне 30-летний футболист не является ключевой фигурой в игре «красно-белых».

«Джикия долгое время был лидером и бессменным капитаном «Спартака», но в силу возраста и потери лучших качеств настал момент, когда он уступил конкуренцию двум другим центральным защитникам.

Сейчас Георгий не играет в «Спартаке» — какая это потеря? Может, в раздевалке он до сих пор лидер», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Джикия провёл за «Спартак» девять матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 5 миллионов евро.