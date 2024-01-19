Гладилин: «Если «Спартак» не претендует на чемпионство, Абаскаль команде не нужен»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о будущем главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Эксперт допустил увольнение испанского специалиста по ходу второй части сезона, отметив, что Абаскаль никак не может определиться со стартовым составом «Спартака».

«У Абаскаля все 20 человек — игроки стартового состава, а это проблема. Попасть в медали «красно-белым» будет очень непросто. Думаю, «Спартак» займёт место в пятёрке по итогам сезона. Если «Спартак» не претендует на чемпионство, такой тренер команде не нужен», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. После 18 туров текущего розыгрыша РПЛ «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.