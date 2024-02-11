«Спартак» не собирается подписывать нового вратаря зимой

«Спартак» не станет зимой подписывать нового вратаря, несмотря на слухи.

По информации Metaratings, скауты московского клуба продолжают поиски новых футболистов на разные позиции, в том числе и на вратарскую. Однако покупка голкипера может произойти только в случае травмы одного из нынешних вратарей команды.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проявляет интерес к Ивану Ломаеву («Крылья Советов») и вратарю ЦСКА Илье Помазуну, который сейчас выступает на правах аренды за «Урал».

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 30 набранных очков.