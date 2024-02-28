Кечинов: Мы можем увидеть Угальде в основе «Спартака» на матч с «Зенитом»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос, выйдет ли новичок «красно-белых» Манфред Угальде в стартовом составе на матч с «Зенитом».

«Сложно сказать, но раз в последних контрольных играх Угальде выходил в стартовом составе, значит, и сейчас мы можем увидеть его в основе», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

Напомним, 21-летний форвард пополнил состав «Спартака» в зимнее трансферное окно, перебравшись из нидерландского «Твенте».

Стоит сказать, что в товарищеских матчах Угальде чаще всего действовал на поле в паре с Квинси Промесом.

Матч «Зенит» - «Спартак» пройдет 2 марта в Санкт-Петербурге. Начало игры 19-го тура РПЛ запланировано на 19:30 по мск.