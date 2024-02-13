Канчельскис: «Другие могут только позавидовать, что у «Зенита» есть возможность брать кого хотят»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о финансовых возможностях «Зенита».

По мнению эксперта, вопросы к петербургскому клубу могут возникнуть только в том случае, если трансферная политика «сине-бело-голубых» перестанет приносить результат.

«Их политика всегда будет оправдываться, если они будут чемпионами. Никого не должно волновать, что они сначала берут игрока, а потом отдают. Другие могут только позавидовать, что у «Зенита» есть возможность брать кого хотят», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, после 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице. Сейчас в составе команды из Санкт-Петербурга числятся 10 бразильских игроков, включая Марио Фернандеса и Клаудиньо, которые также имеют российское гражданство.