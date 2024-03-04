Агент Нино и Педро оценил дебют бразильцев за «Зенит»

В субботу, 2 марта питерский «Зенит» в рамках 19 тура Российской премьер-лиги принимал дома московский «Спартак». Агент двоих зимних новичков питерцев, защитника Нино и молодого вингера Педро оценил дебют своих клиентов за команду с берегов Невы.

«Я считаю, что Нино и Педро сумели хорошо себя показать в дебютном матче против «Спартаке». Не снесёт ли голову Педро после яркой игры? Нет, не будет никакого давления», - делится с Metaratings официальный представитель футболистов Луис Фернандо Гарсия.

Нино пополнил питерский клуб перейдя из «Флуминенсе», он был капитаном и лидером обороны клуба в свои 26 лет. Педро – молодой 18-летний вингер и воспитанник «Коринтианса».