Тавареш: «Я на завершающей стадии восстановления»

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш ответил на вопрос о своём состоянии.

Напомним, прошлым летом португальский футболист порвал крестообразные связки и пока ни разу не сыграл в этом сезоне.

«Я на завершающей стадии восстановления, вот-вот начну работать наравне с остальной командой, без ограничений», — цитирует Тавареша пресс-служба «красно-белых».

Футболист признался, что в самом начале ему было тяжело, ведь он уже второй раз повредил кресты, однако он отметил, что благодарен всем людям, которые находились рядом с ним на протяжении этого времени.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в чемпионате России, сумев заработать 30 баллов.

2 марта команда Гильермо Абаскаля проведет первый официальный матч в этом году — соперником станет «Зенит».