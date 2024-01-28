«Спартак» ищет варианты трудоустройства для Мозеса

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Спартак» намерен расстаться с полузащитником Виктором Мозесом в текущее трансферное окно.

В настоящий момент московский клуб ищет варианты трудоустройства для 33-летнего нигерийца, который провёл за «красно-белых» в нынешнем сезоне 13 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.

Напомним, Мозес перешёл в «Спартак» в октябре 2020 года из лондонского «Челси». Также в карьере футболиста были такие клубы, как «Вест Хэм», «Кристал Пэлас», «Фенербахче», «Интер» и «Ливерпуль». Отметим, что полузащитник является чемпионом Англии, а также двукратным победителем Лиги Европы.