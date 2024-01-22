Абаскаль подтвердил, что не покинет «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил, что не покинет московский клуб нынешней зимой.

«Да, конечно, я остаюсь в «Спартаке», — приводит слова Абаскаля РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 34-летний специалист может возглавить «Кадис». Однако позже президент испанского клуба Мануэль Вискаино исключил появление Абаскаля в команде.

Напомним, Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Ранее он работал в швейцарском «Базеле» и греческом «Волосе». Под руководством испанского тренера «красно-белые» успели выиграть бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2022/2023.