Семшов: «В матче с «Зенитом» «Спартак» выглядел достаточно целостно»

Бывший игрок «Зенита» Игорь Семшов поделился мнением о матче 19-го тура РПЛ между петербургской командой и «Спартаком» (0:0).

По мнению эксперта, обе команды хорошо действовали при игре в обороне, из-за чего встреча не изобиловала опасными моментами.

«Спартак» достаточно целостно выглядел, несмотря на то, что у «Зенита» в начале матча было преимущество.

Хотелось бы отметить оборону «Зенита» и «Спартака». Не хватило острых моментов в матче. Понятно, что для обеих команд эта игра была очень важна», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

На сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, опережая четвёртый «Спартак» на шесть очков.

19-й тур РПЛ завершится сегодня матчем «Балтика» — «Сочи», который начнётся в 19:00 по московскому времени.