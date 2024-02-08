Бушманов: «Мелёшин правильно сделал, что перешёл в минское «Динамо»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о переходе нападающего «красно-белых» Евгения Мелёшина в минское «Динамо» на правах аренды.

«Мелёшин правильно сделал, что перешёл в минское «Динамо». Там он будет получать игровую практику», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Напомним, арендное соглашение 19-летнего футболиста с белорусским клубом рассчитано до конца декабря нынешнего года. В текущем сезоне Мелёшин провёл за «Спартак» восемь матчей, в которых сумел отметиться одним забитым голом.

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 30 набранных очков.