Шикунов: «Зенит» — фаворит матча со «Спартаком»

Бывший технический и спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся в гостях с «Зенитом».

По мнению эксперта, петербургская команда является фаворитом предстоящей встречи, так матч состоится в Санкт-Петербурге. При этом Шикунов отметил, что немаловажную роль в этой игре будут иметь эмоции.

«Это будет матч в том числе и эмоций — победит тот, кто окажется злее. А Питер в такие моменты редко подводит», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 2 марта. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.