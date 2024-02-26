Ловчев: «При Старостине к Джикии бы так не отнеслись»

Бывший игрок «Спартак» Евгений Ловчев поделился мнением о том, как развивалась бы ситуация вокруг защитника «красно-белых» Георгия Джикии при Николае Старостине.

Напомним, контракт Джикии с московским клубом рассчитан до конца мая нынешнего года. Ранее агент 30-летнего футболиста заявил, что защитник покинет команду, если её продолжит возглавлять Гильермо Абаскаль.

«Джикия — человек, который относился к «Спартаку» очень хорошо, ничем он не был запятнан. При Старостине к нему не отнеслись бы так, однозначно. Если человек не хотел играть, то он всегда говорил: «До свидания», — цитирует Ловчева «Спорт-Экспресс».

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут 2 марта против «Зенита».