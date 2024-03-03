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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Угаров: «Я не понял рисунка игры «Зенита», а вот «Спартак» сыграл тактически грамотно»

03 Марта 2024 • 22:46 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва

Экс-футболист «Зенита» Денис Угаров высказался об игре санкт-петербургской команды в матче с московским «Спартаком».

Игра 19-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 0:0.

Эксперт заявил, что не понял, во что играл «Зенит», и зачем команда постоянно разыгрывала мяч в своей штрафной, если «Спартак» все время накрывал.

«Я не понял рисунка игры «Зенита». А вот «Спартак» сыграл тактически грамотно. Но ничья, наверное, закономерный результат», — цитирует Угарова «РБ Спорт».

После 19 туров «сине-бело-голубые» находятся на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков. «Спартак» поднялся на одну позицию и теперь идет четвертым, имея в копилке 31 балл.

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Спартак Москва Зенит Денис Угаров ещё теги

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19:09
Канейра: «У Тавареша большой талант»
18:30
​Тарханов: «Семак – боец по жизни»
18:00
​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» 6
17:30
​Хомуха: «В «Зените» с бразильцами в основном работает Оливейра»
17:26
Андрей Мостовой — о «Спартаке»: «Очень надеемся на победу»
17:10
Игнатов: Восемь очков от «Краснодара» — не так много
17:00
​Непомнящий: «В Семаке есть основательный футбольный профессионализм»
16:50
Игнатов заявил, что у Ваноли и Абаскаля разные подходы к игрокам
16:43
​Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Спартак»
16:09
Игнатов: Амарал — квалифицированный специалист
15:56
Спивак: «Зенит» — фаворит матча со «Спартаком»
15:48
Игнатов — о своей игре: «Хочется уменьшить количество ошибок»
15:31
Хавбек «Спартака» Игнатов: «Мы играем ради чемпионских титулов и кубков»
15:22
Игнатов — о пятом месте «Спартака»: «Это не тот результат, которого бы мы хотели»
15:16
Игнатов: Все работают на адаптацию Угальде в «Спартаке»
15:11
Корнаухов: «Семака отличало трудолюбие, он сам себя слепил»
15:08
Игнатов: Джикия остаётся лидером и капитаном «Спартака»
14:55
Лепёхин: «Зенит» будет сильнее с бразильцами, а не с российскими футболистами» 1
14:37
Игнатов — о поражении от «Ростова»: «Мы просто пропустили лёгкие голы»
14:06
Бояринцев: «Угальде — тёмная лошадка»
13:33
Аршавин — о Промесе: «В «Спартаке» без меня разберутся»
11:56
Созин: «С такой стоимостью Угальде должен забивать гораздо больше Чалова»
11:31
Широков считает, что в ситуации с Промесом необходимо соблюдать закон 1
11:20
Широков не понимает решение «Зенита» отправить Кругового во вторую команду
11:08
Орлов — о составе «Зенита» на матч со «Спартаком»: «Может, отдать предпочтение Мостовому?»
11:02
Семшов рассказал, благодаря чему Семак добился успеха
26 Февраля
22:10
Пономарёв поделился прогнозом на матч «Зенита» со «Спартаком»
18:42
Лепёхин — о новичках «Зенита»: Никто не бросился в глаза, как Халк в своё время
17:07
Белоус назвал фаворита матча «Зенит» - «Спартак»
16:50
Быстров готов работать в «Спартаке»
16:42
Белоус: «Деньги в футбол не играют, но без них ничего выиграть невозможно»
16:34
В «Болонье» отреагировали на информацию об интересе к Круговому
16:11
Каррера пожелал «Спартаку» выиграть оставшиеся матчи РПЛ в текущем сезоне
16:03
Ловчев — о приговоре Промеса: «Не верю европейским судам»
15:52
Ловчев: «При Старостине к Джикии бы так не отнеслись»
15:07
Аршавин: «Есть ли админресурс у «Зенита»? Это только разговоры»
14:40
Червиченко: «Я удивился, когда «Спартак» взял Классена»
14:16
Шмаров считает, что «Спартак» должен дать бой «Зениту»
13:52
Игнатьев оценил готовность «Зенита», «Динамо» и ЦСКА к возобновлению сезона
13:13
Адамов — об игре в поле: «Не люблю бегать, поэтому не скажу, что был в восторге»
00:47
Камоцци отказался оценивать трансферную кампанию «Спартака»
00:29
Камоцци верит в победу «Спартака» над «Зенитом»
25 Февраля
23:31
Кечинов: Угальде должен помочь «Спартаку»
23:25
Кечинов сделал прогноз на матч «Зенит» - «Спартак»
22:44
Стало известно, когда Бонгонда может вернуться в строй
21:28
Экс-президент «Зенита» предположил, кто будет доминировать в матче «Зенит» — «Спартак»
20:54
«Это сделать невозможно»: Свищёв — о возможной отмене Fan ID
20:42
Ещенко: Если Классен сам захотел остаться в «Спартаке», то это вдвойне радует
20:26
Александр Мостовой отреагировал на предложение Быстрова возглавить «Спартак» 2
20:24
Гладилин: «Я бы поставил четвёрку «Спартаку» за это трансферное окно»
20:07
Аршавин рассказал, собирает ли он начинать политическую карьеру
20:05
Ещенко: С таким подбором футболистов «Спартак» должен быть в тройке 1
19:46
Быстров оценил легионеров «Спартака»
19:36
Аршавин согласен с Радимовым, что «Спартак» получит трёшку от «Зенита»
19:10
«Вот команда тебе – лепи»: Быстров предложил назначить Мостового в «Спартак»
18:29
Непомнящий: По игре «Спартак» ближе остальных к лидерам РПЛ
16:12
Бывший игрок «Спартака» Петкович назвал «Зенит» лучшей командой в РПЛ
14:55
Бояринцев: «От матча с «Зенитом» будут зависеть спартаковские претензии на чемпионство»
14:04
Агент Маслова рассказал, что сменить клуб защитнику «Спартака» помешали противопоказания к игре на синтетике
13:51
Литвинов вернётся в общую группу «Спартака» после игры с «Зенитом»
11:32
Петржела: «Спартаку» не хватит одного Угальде, чтобы догнать «Зенит»
11:06
Агент Маслова рассказал, почему футболист «Спартака» не перешёл в сербский клуб
09:31
Дьяков: «Не вижу смысла для «Зенита» тратить такие суммы, когда нет еврокубков»
08:48
Самые крупные траты российских клубов в зимнее трансферное окно
00:03
Тарханов назвал команду, которая может составить конкуренцию «Зениту» и «Краснодару» в борьбе за чемпионство РПЛ
24 Февраля
23:44
Деменко назвал самый важный матч для «Спартака» после зимней паузы
22:01
Чистяков считает, что «Краснодар» может отобрать чемпионство у «Зенита» 1
21:42
Чистяков — о переходе Кругового в ЦСКА: «Наверное, он правильно поступил»
21:37
Александр Мостовой – об игре за «Спартак» при Абаскале: «Издеваетесь? Хватит, ёлки-палки»
21:30
Чистяков назвал лучшего форварда РПЛ
20:38
«Краснодар» установил ценник на Агкацева для «Спартака»
20:31
Стало известно, почему «Спартак» отказался от покупки Лантратова 2
18:18
Камоцци: «Угальде точно поможет «Спартаку»
16:23
«Зенит» продлил контракт с 19-летним вратарём
23 Февраля
23:13
Камоцци: «Матч с «Зенитом» даёт возможность «Спартаку» поднять престиж своего сезона»
20:12
Деменко оценил трансферную кампанию клубов РПЛ
13:28
Рианчо считает, что Джикия может стать самым мотивированным игроком «Спартака» весной
12:36
Агент: Если насыпят сумасшедшие деньги, почему бы Джикии не переехать в Саудовскую Аравию?
12:30
Александр Горшков рассказал, какие российские футболисты смогли бы усилить «Зенит»
12:03
Состав «Зенита» остался самым дорогим в РПЛ
10:22
Алип: «Реал»? Не знаю, в каком клубе меня ждать летом
22 Февраля
21:45
Радимов: «Спартак» получит трёшку от «Зенита» и уедет обратно
20:01
Маслов не покинет «Спартак»
19:30
Сергеев: «Я рад, что мы приняли участие в Кубке равноправия»
19:23
Сергеев: «Хочется сыграть в европейском топ-чемпионате»
19:02
Сергеев: Пока не думаю о «Спартаке»
18:39
Сергеев — о конкуренции с Кассьеррой: «Не опущу руки, буду ждать своего шанса»
18:28
Трансфер Угальде в «Спартак» стал одним из самых дорогих в истории клуба
18:06
Созин не верит, что «Локомотив» может составить конкуренцию «Зениту»
17:43
Лепёхин: Марио Фернандес не оправдал надежды
17:25
Шишкин: «Краснодар» может побороться с «Зенитом» 1
16:10
«Абаскалю нужно дать доработать» — Шишкин
15:34
«Зенит» отзаявил Марио Фернандеса
14:22
Камоцци: «Мозесу пора уходить из «Спартака»
10:47
«Спартак» завершил зимнюю трансферную кампанию
10:11
Мор: «Мозес особо не напрягается, на такую зарплату можно позвать другого игрока»
21 Февраля
21:09
Бушманов: «Спартак» обязан бороться за медали
20:38
Кузьмичёв: «Спартаку» не хватает баланса
19:33
«Если «Спартак» не чемпион, радоваться нечему» — Позов 3
18:49
Баранник: Нино точно будет одним из основных игроков «Зенита»
16:30
Кобелев: «Отвечать на вопрос о чемпионской гонке — это всё равно, что гадать на кофейной гуще»
16:03
Митрофанов — о легионерах «Зенита»: «Если они придают яркости чемпионату, я за то, чтобы такие игроки появлялись»
15:49
Лепёхин: «Кержакову не очень сложно найти замену»
11:48
Агент Сантоса: «Дуглас не рассматривал уход из «Зенита»
11:36
Артём Симонян назвал трёх лучших атакующих полузащитников в РПЛ
11:00
Артём Симонян — о «Зените»: «Если кто-то другой выиграет чемпионат, возможно, это пойдёт на пользу российскому футболу»
09:52
Вратарь «Зенита» Кержаков: «Терпеть не могу игры на сборах»
20 Февраля
18:32
Стали известны виновники в ситуации между Абаскалем и Джикией в «Спартаке»
18:21
Игнатович сравнил противостояние «Зенита» и «Спартака» с финалом Лиги Европы
14:24
Орлов: «По матчу со «Спартаком» мы сможем объективно судить о «Зените»
14:14
Орлов: «Если с таким составом «Зенит» не выиграет чемпионат, это будет что-то совсем из ряда вон выходящее»
14:04
Орлов назвал слабые места «Зенита»
11:12
Артур заявил, что сделает татуировку, если выиграет с «Зенитом» трофей
11:00
Артур: «Почему бы мне не замахнуться на звание лучшего бомбардира-иностранца в истории «Зенита»
10:46
Орлов — о деле игрока «Спартака» Промеса: «Не знаю, как они выйдут из этого положения»
10:35
«Спартак» не заинтересован в Глебове
09:58
Артур рассказал, что советовался с Клаудиньо перед своим переходом в «Зенит»
09:45
Семак: «Стоит отдать должное «Краснодару», который набрал очень много очков»
09:34
Артур: «У меня была мечта попробовать силы в большом европейском клубе, и я рад, что реализую её в «Зените»
09:11
Сварт — о Промесе: «Был удивлён тем, что прочитал в газетах»
19 Февраля
22:48
Стукалов: «Отправление Соболева на лавку будет вредительством Абаскаля в сторону россиян»
22:12
Гурцкая заявил, что Каррера просил в чемпионский сезон купить лидера ЦСКА
18:32
«Спартак» и Газизов подпишут мировое соглашение
17:02
Лепёхин: «Давно уже жду, когда «Динамо» и «Спартак» навяжут борьбу «Зениту»
16:17
Радченко рассказал, что может помешать «Краснодару» выиграть чемпионат
15:41
Лепёхин: «У Кассьерры мало шансов попасть в топ-клуб Европы»
15:28
Калешин — о составе «Зенита»: «Люди стоят 10, 15, 20 миллионов, для нашего чемпионата это топ-игроки»
14:35
Деменко оценил перспективы «Спартака» в РПЛ
14:34
Сантос — о новичках «Зенита»: «Адаптация ещё идёт, но в плане вхождения в коллектив всё в порядке»
14:24
Игрок «Зенита» Сантос: «К матчу со «Спартаком» команда будет готова на сто процентов»
13:50
Промес мог оказаться в «Милане»
13:17
Рианчо: «Уголовное дело Промеса портит имидж «Спартака»
13:09
Ковачевич назвал Клаудиньо лучшим игроком РПЛ
11:27
Кафельников: «Болею за «Спартак» с семи лет, но после введения Fan ID на футбол не ходил»
10:31
Титов — об игровом времени Джикии: «Почему бы Абаскалю не перестроить схему игры в обороне?»
10:16
Титов — о будущем Абаскаля в «Спартаке»: «Только Семак может чувствовать себя спокойно»
18 Февраля
17:05
Гладилин: «Бонгонде и Медине будет очень тяжело пробиться в основной состав «Спартака»
16:15
Черышев: «Промес правильно поступает, что молчит»
15:12
Ловчев: «Для меня очевидно, что «Зенит» значительно сильнее «Краснодара»
14:03
Нигматуллин: «Вратарская линия «Спартака» не требует усиления»
13:27
Мостовой: «Не думаю, что кто-то из игроков «Спартака» откажется выходить на поле вместе с Промесом»
09:39
Тимощук: «Новички «Зенита» пока радуют своей игрой и отношением к футболу»
16 Февраля
20:12
Ещенко призывает Промеса не возвращаться в Нидерланды и остаться в России
18:55
Главный тренер минского «Динамо» рассказал об адаптации Мелёшина
18:31
Колосков: «Ощущение, что у Промеса просто нет мозгов»
16:34
Тарханов не считает потерей уход Мозеса из «Спартака»
16:12
Журова: «Удивляет, что Промес нарушил закон о наркотиках в Нидерландах» 1
14:51
Ловчев – о приговоре Промеса: «Вижу беззаконие по отношению к России»
15 Февраля
16:01
Агент Мартинса допустил возможный уход футболиста из «Спартака»
15:50
Мозес покинет «Спартак» в конце сезона
15:28
Глушаков: «Промес мне сказал: «Я русский, куда я поеду, брат?»
15:01
Кузьмичёв: «Решение «Спартака» расстаться с Масловым, Классеном, Мартинсом и Мозесом выглядит логичным»
14:30
Уилкшир: «Теперь Промес не захочет покидать Россию»
13:51
Овчинников: «Не думаю, что ситуация с Промесом повлияет на имидж РПЛ, у нас каждый второй сидел» 1
12:06
Хлестов: «Спартаку» нужно помочь Промесу получить российское гражданство»
11:05
Денисов — о победе над «Кайратом»: «Было видно, что команда мотивирована, заряжена»
10:30
Шалимов — о ситуации с Промесом: «Для меня амстердамский суд — вообще не показатель»
10:16
Защитник «Спартака» Хлусевич высказался о ситуации с Промесом
10:05
Ловчев: «Спартаку» и Абаскалю нужно остановиться на одном составе»
14 Февраля
16:56
Шикунов — о Промесе: «Ситуация ужасная для него и клуба» 2
16:22
Деменко: «У новичка «Зенита» Педро видны лидерские качества»
16:12
Адвокат рассказал, почему Промес не будет привлечён к ответственности в России
15:57
Адвокат рассказал, почему «Спартак» не расторгнет контракт с Промесом
15:45
Адвокат заявил, что Промес может обжаловать приговор
15:32
Червиченко — о ситуации с Промесом: «Это сугубо имиджевая история «Спартака»
15:03
Булыкин слабо верит в то, что история с Промесом хорошо закончится
14:53
Игнатьев: «Думаю, Промеса не выдадут»
14:41
Мостовой: «Без Промеса «Спартаку» крышка» 1
14:26
Гладилин: «В России Промесу найдут работу, будет играть за легенд «Спартака»
14:11
Губерниев: «Промес — уголовный преступник, порадуемся за российский футбол»
13:48
Адвокат заявил, что Россия может экстрадировать Промеса
13:34
Гладилин: «Можно попробовать помочь Промесу в получении российского гражданства»
13:24
Заварзин: «Если «Спартак» расторгнет контракт с Промесом сейчас, клуб потеряет большие деньги»
12:04
В «Райо Вальекано» отреагировали на информацию об интересе к Абаскалю
11:13
Тренер «Спартака» Абаскаль заявил, что планирует надолго остаться в России
10:58
Фернанду Мейра: «Семак готов к работе в Европе»
09:58
Орлов: «Вратарская проблема как была в «Зените», так и осталась»
09:33
Классен отказывается уходить из «Спартака»
09:22
Орлов — о Джикии: «Он не для команды, которая может бороться за первое место»
09:10
Орлов: «Круговой поступил непорядочно по футбольным понятиям» 1
13 Февраля
23:49
Абаскаль – о слухах про конфликт с Соболевым: «Футболисты всегда недовольны, когда не играют»
23:26
Бывший защитник «Спартака»: «Игра под руководством Эмери – это лучшее, что у меня было в карьере»
16:10
Лепёхин: «Ду Кейрос — не потеря для «Зенита»
15:59
Агент Витории не исключил возможное возвращение тренера в «Спартак»
15:38
Бушманов: «У Джикии есть мастерство, главное, чтобы появилась мотивация»
15:28
Канчельскис: «Другие могут только позавидовать, что у «Зенита» есть возможность брать кого хотят»
14:22
Агент Айртона: «Интереса из России к Лукасу не было»
13:10
Камоцци: «Джикия будет бороться за своё место в составе «Спартака»
12 Февраля
16:45
Агент Барбоза: «Педро сможет играть в «Зените», но нужно учитывать и игроков академии»
15:50
Кечинов: «Угальде не удивил, но и не расстроил»
15:03
Канчельскис: «Спартак» скорее станет чемпионом, чем Россию вернут в еврокубки»
14:52
Мейра: «Семак был фантастическим игроком, сейчас он — превосходный тренер»
14:20
Бывший тренер ЦСКА Олич рассказал, как воспринял бы предложение о работе в «Спартаке»
13:50
Игрок «Родины» Тимошенко: «Иван Сергеев — очень хороший пример»
11:55
Николаев: «Спартак» сейчас не в том состоянии, чтобы оказать в Петербурге серьёзное давление»
11 Февраля
17:07
Веденеев: «Сутормин — игрок глубокого запаса, не знаю, как у него получится в «Сочи»
16:56
Караваев: «Самый популярный клуб в России? «Зенит»
16:47
Ноздрин: «Абаскаль начал поддушивать Джикию, а тот стал относиться спустя рукава»
15:49
Лепёхин: «Если за Угальде отдали 13 миллионов евро, то он стоит этих денег»
15:15
Деменко считает, что Агкацев способен создать конкуренцию в «Спартаке»
14:16
Шикунов: «Мы все любили Джикию, а потом он резко закончился»
13:52
Филимонов: «В «Спартаке» Романцева не было конфликтов, в то время тренера уважали»
13:35
Овчинников: «Российским игрокам лучше бежать из «Зенита»
13:13
«Спартак» не собирается подписывать нового вратаря зимой
12:07
Пареха: «Все испанские болельщики точно знают про «Спартак»
11:56
Дасаев назвал лучших вратарей России на сегодняшний день
09:44
Филимонов: «Не понимаю, зачем «Спартаку» понадобился Помазун»
08 Февраля
16:39
Лепёхин — о будущем Джикии: «Спартак» и без агента бы не предложил новое соглашение»
14:25
Бушманов: «Мелёшин правильно сделал, что перешёл в минское «Динамо»
14:05
Кечинов считает, что Джикии необходимо сменить команду
11:52
Глушаков заявил, что у «Зенита» нет шансов стать народной командой
09:53
Каррера: «Спартаку» будет трудно отыграть отставание от «Краснодара»
09:35
Шишкин: «Не зря ходят разговоры о том, что «Спартак» ищет вратаря, если Максименко допускает такие ошибки»
07 Февраля
16:55
Гладилин: «Лучше бы Мелёшин остался в России и перешёл в «Факел»
16:37
Кечинов: «Нереально, чтобы Абаскаль влезал в работу спортивного директора»
16:25
Каррера: «Если «Спартак» потратил такие деньги на Угальде, значит, он усилит команду»
15:49
Мостовой: «Спартак» в последние 20 лет мало чего выигрывал и компенсирует это за счёт предсезонных турниров»
15:04
Смородская: «Джикии лучше уйти из «Спартака»
14:45
Шалимов — о Джикии: «Оставаться лидером, когда не играешь, тяжело»
14:30
Агент Чебеджи: «Как Джикия собирается бороться за состав «Трабзонспора», если не попадает даже в состав «Спартака»
14:19
Коновалов: «Соболев амбициозный парень, он считает себя лучше Угальде»
13:38
Смородская: «Трабзонспор» — не уровень Джикии»
13:08
Агент: «Клаудиньо точно останется в «Зените» до конца сезона»
09:37
Николич: «Бабич или Джикия? Я не тренер «Спартака», чтобы отвечать на такие вопросы»
06 Февраля
17:02
Балахнин: «Джикия способен усилить «Ростов»
16:14
Дьяков: «Ростов» — идеальный вариант для Джикии»
15:55
Бышовец считает, что бразильцы облегчают работу тренерскому штабу «Зенита»
15:43
Кечинов: «Джикия подошёл бы «Локомотиву»
15:36
Мостовой: «Для «Спартака» Джикия намного важнее Абаскаля»
15:26
Петржела: «Зенит» умеет находить хороших иностранных футболистов»
14:07
Прудников: «Уход Джикии станет для «Спартака» большой потерей»
13:57
Каррера: «В «Спартаке» будут скучать по Джикии»
13:39
Первак: «Агент Джикии не должен выступать с такими заявлениями»
13:26
Кечинов: «Сейчас Джикия не играет в «Спартаке» — какая это потеря?»
13:12
Рианчо: «Спартак» значит больше, чем Джикия»
12:06
Игнатьев: «Джикия имеет все возможности играть в «Спартаке»
11:05
Игрок «Кайрата» Швырёв: «Зачем из «Локомотива» или «Зенита» уходить в средний европейский клуб?»
10:01
В «Твенте» исключили возвращение Угальде
05 Февраля
16:23
Даду считает, что Соболев не смог бы заиграть в Европе
11:29
Деменко: «В какой-то момент Джикия потерял мотивацию»
09:45
Бояринцев рассказал, когда он будет готов возглавить «Спартак»
09:33
Игнатов: «Угальде в хорошей форме»
04 Февраля
17:02
Чанов считает, что Помазун сильнее нынешних вратарей «Спартака»
15:32
«Спартак» не интересуется Помазуном
15:08
Вратарь ЦСКА Помазун близок к переходу в «Спартак»
14:26
Каррера: «Я всегда знал и считал, что в России нет клуба популярнее «Спартака»
09:45
Кушанашвили считает, что Юран мог бы стать идеальным тренером для «Спартака»
09:24
Агент Барбоза: «Семак отлично справится с работой в европейских чемпионатах» 5
03 Февраля
11:49
Ерохин назвал главную обязанность Педро
01 Февраля
16:43
Каррера: «Невозможно полностью изолировать российский футбольный рынок»
16:15
Чернышов: «У «Твенте» заблестели нули в глазах от трансфера Угальде в «Спартак»
14:54
Романцев: «У «Спартака» будет психологическое преимущество над «Зенитом» 2
14:45
Силкин: «Динамо» и «Спартак» не вклинятся в чемпионскую гонку»
14:09
Абаскаль: «Бабич и Джикия могут выйти вместе, только если у нас не останется защитников»
14:00
Наумов: «Я против трансфера Угальде, это просто глупость» 1
10:48
Агент Виллаша-Боаша допустил возвращение португальского тренера в Россию
09:45
Уткин считает, что Тикнизян ещё может перейти в «Зенит»
09:12
Фернандес: «Я влюбился в Санкт-Петербург»
08:26
Бывший президент «Локомотива» Наумов назвал фаворита в матче «Зенит» - «Спартак»
31 Января
17:01
Бушманов: «Угальде должен стать лидером «Спартака» 2
15:51
Бушманов: «Джикия — опытный игрок, который пригодится любой команде в РПЛ»
14:50
Стрепетов: «Зениту» надо всеми способами удержать Клаудиньо и Вендела»
13:50
Корнеев: «Сомневаюсь, реально ли Угальде — футболист, который нужен «Спартаку» 1
13:12
Веденеев не верит в то, что Вендел и Клаудиньо нарушают дисциплину
11:23
Бывший игрок «Спартака» Фернандо: «Глушакову подойдёт роль менеджера или агента»
11:01
Артур: «Для меня и других бразильцев «Зенита» матч против «Сантоса» особенный» 1
09:56
Мор: «Новички «Зенита» оставили приятное впечатление»
09:47
Мор: «Я бы Угальде сравнил с Сергеевым из «Зенита»
09:36
Радимов: «От Угальде надо ждать результата «здесь и сейчас»
09:22
Фернандо: «Сердцем очень хотел остаться в «Спартаке»
09:09
Корнеев: «Талант у новичков «Зенита» есть, но им ещё нужно влиться в коллектив»
30 Января
16:36
Кобелев: «Доверяю мнению Корнеева, который сказал, что Угальде стоит 5-6 миллионов евро»
15:55
Бышовец: «Я не думаю, что в «Зените» много воспитанников, в этом вся проблема»
15:30
Рапопорт: «Не рассматриваю Васютина и Адамова как основных вратарей «Зенита»
13:35
Агент Москвичёва: «Вариант с махачкалинским «Динамо» отпал неделю назад»
13:23
Булыкин: «Не знаю, для чего «Спартаку» нужен такой нападающий, как Угальде»
12:07
Радченко считает, что вариант со Скопинцевым для «Зенита» лучше, чем с Тикнизяном
11:25
«Спартак» мог подписать Луиса Суареса вместо Угальде
10:49
Руденко: «Обидно, что оказался не нужен «Спартаку»
10:07
Нидерландский журналист: «Может быть, Угальде приехал в Россию отбывать номер и зарабатывать деньги»
09:45
Аршавин высмеял переход Угальде в «Спартак» 1
09:13
«Гремио» вышел из переговоров по аренде Ду Кейроса
29 Января
15:54
Петржела: «Спартак» был великим в СССР, но не в современной России» 2
14:39
Орещук не считает 14 миллионов евро слишком высокой ценой за Скопинцева 2
14:27
Баранник: «Скопинцев не суперзвезда, ничем не лучше Кругового»
14:09
Осинькин: «Советовал Коваленко рассмотреть другие варианты, помимо «Зенита»
13:48
Сенников назвал Кривцова и Литвинова самыми талантливыми игроками РПЛ
11:03
Комментатор Трушечкин: «Зенит» не ошибся с новичками»
10:51
Рапопорт: «В «Зените» вратарь не является той фигурой, благодаря которой «вытаскиваются» матчи»
09:57
Зазулин: «Если с Сантосом что-то случается, то у «Зенита» не будет левого защитника, это проблема»
09:32
Осинькин — о трансферной политике «Зенита»: «Какие могут быть вопросы к Венделу и Клаудиньо?»
09:21
Советник правления «Твенте» — о возможном переходе Угальде в «Спартак»: «Нет никаких проблем со стороны правительства»
28 Января
15:52
Лепёхин — о большом количестве иностранцев в составе «Зенита»: «Профессиональный спорт — прежде всего, результат»
15:16
«Спартак» ищет варианты трудоустройства для Мозеса 1
14:14
В «Твенте» заявили, что пока переход Угальде в «Спартак» не согласован
13:30
«Зенит» не устраивают предложения «Аль-Шабаба» и «Севильи» по Кассьерре
13:09
Булыкин: «Большой вопрос, сможет ли Угальде адаптироваться к российскому футболу»
12:07
В агентстве Угальде сообщили, что футболист прибыл в Москву
11:54
Орлов: «Тикнизян усилил бы «Зенит»
11:45
Шатов: «Если будет возможность, съездил бы на стажировку в «Зенит»
11:34
Игрок «Зенита» Коваленко: «На сборе успели подготовиться функционально»
11:24
Орлов: «Уход Кругового мало что значит для «Зенита»
11:13
Новосельцев: «Ахметов не потеряется на фоне бразильцев»
11:04
Канчельскис: «Спонсор интриги в текущем розыгрыше РПЛ — уход Малкома из «Зенита»
10:54
Орлов: «Педро показывает довольно зрелый футбол»
10:45
Корнеев — об игре между «Зенитом» и «Уралом»: «Типичный матч, когда ребята находятся под нагрузками»
10:33
Орлов: «Артур напоминает Малкома»
27 Января
18:23
​«Зенит» - «Спартак»: известны дата и время начала матча
13:01
Корнеев: «Угальде не стоит и половины названной суммы»
12:37
Абаскаль не рассматривал предложение «Кадиса» всерьёз 1
12:29
Агент Диарра подтвердил переговоры с «Зенитом» 2
12:15
Горшков: «Скопинцев сможет достойно заменить Кругового в «Зените»
12:07
«Зенит» максимально серьёзно настроен на подписание Чалова
10:43
«Зенит» интересуется вратарём сборной Мали 1
09:57
Радимов оценил игру Педро и Артура в составе «Зенита»
09:25
«Ботафого» пытается снизить сумму выкупа Вендела
25 Января
17:07
«Спартак» предложил за Угальде меньше, чем хотел «Твенте»
16:55
В «Твенте» заявили, что о переходе Угальде в «Спартак» говорить пока рано
15:25
Горшков: «Не знаю, стоит ли беспокоиться о возможном срыве перехода Тикнизяна в «Зенит»
15:04
Рианчо: «У Нобоа есть шансы вырасти в качественного тренера»
14:05
Литвинов присоединился к «Спартаку» в ОАЭ и работает индивидуально
13:55
Ахметов — о дебюте за «Зенит»: «Очень приятно было играть с футболистами такого уровня»
13:16
Каррера: «Очевидно, что «Спартак» должен продлить контракт с Джикией» 1
11:54
Мостовой: «У «Спартака» состав, который минимум должен идти в тройке»
11:22
Петреску назвал «Зенит» фаворитом чемпионской гонки в РПЛ
10:50
Промес может покинуть ОАЭ и вернуться в Москву
09:59
МЛС заблокировала переход Феррейры в «Спартак»
09:49
Возможный новичок «Спартака» Угальде сообщил руководству «Твенте», что больше не хочет выступать за клуб
24 Января
16:40
Камоцци: «Спартак» должен продлить контракт с Джикией»
15:40
Овчинников: «Абаскаль — перспективный европейский тренер, он неплохо делает свою работу»
15:31
Агент: «Динамо» и «Спартак» консультировались по возможному трансферу Риччели, но не более»
14:36
Нидерландский журналист: «Переговоры между «Спартаком» и «Твенте» по Угальде находятся на завершающей стадии»
13:21
Кузьмичёв: «Угальде заслуживает внимания»
12:50
Артур — о матче против «Спартака»: Мы рассчитываем выйти из него победителями
11:42
Бывший тренер сборной Бразилии определил лучшие качества новичка «Зенита» Педро
11:34
Экс-тренер сборной Бразилии рассказал, что общего у новичка «Зенита» Педро с Эндриком
11:15
«Зенит» и «Ростов» пока не договорились о переходе Сутормина
10:41
Агент Нестора: «Переход Родриго в РПЛ возможен»
10:22
Радимов: «Хочется, чтобы в «Спартак» пришёл человек, который смог бы помочь здесь и сейчас»
10:12
Агент Ариаса: «Джон отказал «Зениту», предложений от «Краснодара» мы не получали»
09:13
Мор: «Угальде не станет заменой Соболеву, это другой вариант в атаке»
00:40
В «Твенте» рассказали, не опасаются ли срыва сделки по переходу Угальде в «Спартак»
23 Января
15:56
Сутормин отказывается переходить в «Сочи» 2
15:37
Семшов: «Тикнизян не из тех футболистов, которые захотят сидеть на лавке»
14:53
Агент Миливоевича: «Интереса из РПЛ к Луке нет»
14:33
Булыкин: «Если «Зенит» даст Чалову хорошую зарплату, то можно и перейти»
14:23
Веденеев: «Чалов ненамного лучше Кассьерры и Сергеева» 3
14:13
Стал известен срок контракта Тикнизяна с «Зенитом»
13:07
Булыкин: «Переход в «Зенит» — шаг вперёд для Тикнизяна»
13:03
«Шинник» арендовал игрока у «Зенита»
12:04
Орлов: «ЦСКА ведёт переговоры с «Зенитом» об аренде Кругового»
11:38
Иван Сергеев рассказал о том, как переживает неудачи
11:11
Орлов прокомментировал свои слова о возможном подписании «Зенитом» сильного российского игрока
10:51
Орлов рассказал, почему Абаскаль не выбрал «Кадис»
10:20
Орлов — о замене Круговому в «Зените»: «Я что-то знаю»
10:09
Веденеев: «Какие качества у Тикнизяна, чтобы он играл лучше, чем Сантос?»
09:40
Стрепетов: «Видно, что Марио Фернандес нацелен завоевать место в стартовом составе «Зенита»
22 Января
17:04
Игрок «Зенита» Эракович: «Приятно отмечать свой день рождения с партнёрами по команде»
16:37
Игрок «Зенита» Коваленко привлёк внимание «Спартака», «Динамо» и «Локомотива»
15:37
Агент Букари: «Осман готов приехать в РПЛ»
15:08
Созин: «Уверен, в «Зените» уход Кругового не заметили»
14:57
Червиченко: «Что должен делать Абаскаль? Па-де-де плясать на бровке?»
14:13
Валуев: «Перевод Кругового в «Зенит-2» — это внутреннее дело клуба»
14:06
Ловчев: «Для меня очевидно, что Абаскаль должен доработать в «Спартаке»
13:58
Защитник «Спартака» Денисов — о своём отпуске: «Очень понравилось: было минус 30, холодно, отличная погода»
13:16
Лепёхин: «Тикнизян мог бы усилить «Зенит»
11:10
Промес отправился со «Спартаком» на сбор в ОАЭ
10:59
Ренан: «Очень доволен своей дебютной игрой за «Интернасьонал»
10:49
Малышев: «Абаскаль — наш тренер»
10:28
Абаскаль подтвердил, что не покинет «Спартак»
10:02
«Зениту» придётся заплатить за Тикнизяна до 12 миллионов евро
09:42
Аршавин — о потенциальных новичках «Зенита»: «Среди всех я бы выбрал Тикнизяна»
09:12
Президент «Кадиса» исключил приход Абаскаля в испанский клуб
21 Января
16:48
Агент: «Спартак» больше не заинтересован в Гравильоне»
16:17
Деменко: «Уверен, что сюрпризы в трансферное окно ещё будут»
15:55
Радимов: «Никто не застрахован сейчас от того, чтобы уехать из «Зенита»
15:20
Семак объяснил отсутствие некоторых новичков «Зенита» в первом контрольном матче
14:55
Камоцци: «Джикия ещё может помочь «Спартаку»
14:47
Радимов: «Спартаку» нужен креативный игрок, который будет созидать»
14:24
Мостовой: «Я бы смог заменить Абаскаля в «Спартаке» 2
13:58
Андрей Мостовой: «С приходом новых ребят конкуренция в «Зените» увеличится»
13:40
Широков: «Заменить Абаскаля в «Спартаке» мог бы Мостовой»
13:28
Булатов: «Назначение таких людей, как Абаскаль, я не понимаю»
13:16
Радимов: «Чистяков даже не второй-третий в списке на замену в «Зените» 1
12:56
Экс-игрок «Зенита» Скроботов тренировался с «Шинником» 2
11:48
Каррера: «Если тренер не верит в Джикию, ему лучше уйти из «Спартака»
10:55
Булыкин: «То, что Ахметов пригодится «Зениту», сомнению не подлежит»
10:45
Белоус: «В ситуации с Круговым «Зенит» несёт репутационные потери»
10:12
Мостовой: «Если возглавлю «Зенит», смогу сделать его чемпионом»
10:01
«Зенит» может подписать Скопинцева, Хлусевича или Тикнизяна
09:51
Игрок «Спартака» Зиньковский: «Соскучился по тренировкам, ребятам и команде»
20 Января
16:26
«Зенит» принял решение по Ду Кейросу и Мантуану
14:56
Федотов: «Хотелось бы, чтобы Круговой присоединился к ЦСКА зимой, это в интересах сборной России» 1
13:02
Первый тренер Кругового: «В «Зенит» берут готовых игроков, которые сильнее наших молодых парней»
12:07
Кавазашвили: «Мне всё равно, останется ли Абаскаль тренером «Спартака»
11:56
Умяров: «Зенит» — это принципиально, но я не скажу, что в нашем настрое что-то поменяется»
11:45
Гладилин: «Спартаку» надо отпустить Абаскаля в «Кадис» и не думать»
11:29
«Гремио» сделал предложение «Зениту» по аренде Ду Кейроса
11:05
Зеленов высказался о слухах об интересе «Кадиса» к Абаскалю
10:45
Первый тренер Кругового: «Отправку Данила в «Зенит-2» я не приветствую»
19 Января
16:16
«Коринтианс» может арендовать Мантуана
15:35
Рианчо: «У «Зенита» будет преимущество над «Спартаком» из-за недели отпуска? Ну что за глупости»
15:18
Горшков: «Хочется, чтобы в «Зените» было больше души и играли свои воспитанники»
14:47
Кузьмичёв: «Если и приглашать нового тренера в «Спартак», то это надо делать сейчас»
14:37
Тихонов предположил, почему Джикия получает мало игрового времени в «Спартаке»
14:20
В агентстве Букари допустили переход футболиста в российский клуб
14:03
Камоцци назвал четырёх игроков, которые не смогли оправдать ожиданий в «Спартаке»
13:22
Гладилин: «Если «Спартак» не претендует на чемпионство, Абаскаль команде не нужен»
11:09
Хиддинк: «Аршавин — русский Месси» 1
18 Января
16:35
Гладилин исключил появление Моуринью в российском клубе
16:23
Жирков: «Я бы не смог помочь «Зениту», уже и двух метров не пробегу»
15:51
Мостовой: «Во Второй лиге Круговой ничего не потеряет» 2
14:35
Бушманов: «Спартак» должен побороться за тройку в этом сезоне»
13:24
Новичок «Зенита» Нино: «Хочу, чтобы мы стали чемпионами России»
12:07
Канчельскис: «Спартак» стабильно не борется за золото из-за непонятных тренеров»
09:30
Угаров считает, что «Зениту» следовало отпустить Кругового в ЦСКА прямо сейчас
17 Января
17:03
Камоцци рассказал, какую позицию необходимо усилить «Спартаку»
16:38
Барбоза: «Уход Кассьерры сейчас стратегически опасен для «Зенита»
16:13
Дьяков: «Спартаку» нужен ещё один нападающий»
16:00
Заварзин: «Спартак» должен привести Моуринью» 1
15:45
Бушманов считает, что называть Промеса легендой «Спартака» пока рано
15:32
Тренер «Зенита»: «Артур может быть даже резче Малкома»
15:19
Тренер «Зенита»: «Нино находится в хорошей форме»
15:02
В «Зените» назвали слухами информацию о возможном уходе Кассьерры
14:14
Шикунов: «Джикия «красно-белый» от сердца, он любит «Спартак»
11:04
Веденеев: «Если представить, что сейчас в «Зените» оказался бы Миранчук, никто бы не сказал, что это великий трансфер»
09:16
Мор: «Нино брали для того, чтобы в обороне «Зенита» появился вожак» 1
11 Января
13:01
Гранат — о переходе Ахметова: «Такое ощущение, что «Зенит» ослабляет конкурентов»
09:18
Агент Ахметова: «Краснодар» не сдержал обещания»
10 Января
12:00
Радимов: «У Ахметова есть психология победителя»
11:44
Бразильский журналист: «Нино — один из лучших защитников в Бразилии»
10:55
Бразильский журналист: «15 миллионов евро за Артура – очень высокая цена»
10:03
Мор: «Ахметов точно не испортит картину в «Зените»
09:30
Игнатьев — о переходе Ахметова в «Зенит»: «Руководство петербургского клуба видит в нём перспективы»
09:13
Деменко: «Если Кассьерра уйдет, то это может стать проблемой для «Зенита»
07 Января
16:31
«Зенит» приближается к трансферу бразильца за 18 миллионов евро
14:20
Осинькин сказал, приблизился ли кто-то из российских игроков к уровню Малкома
14:03
«Зенит» может отдать одного из своих бразильцев в аренду
05 Января
11:35
Орлов: «Сумма, заплаченная «Зенитом» за Педро, завышена СМИ»
10:06
Агент Москвичёва: «Зенит» не готов никому предоставлять опцию выкупа Богдана»
09:33
Семшов: «Идея скаутов «Зенита» заключается в том, чтобы Педро мог стать заменой Малкому»
09:14
Петржела рассказал, в чём заключается проблема трансферной политики «Зенита»
04 Января
12:15
«Не понимал он русскую душу» – Файзулин рассказал, почему у Манчини не получилось в «Зените»
10:20
Игрок «Черноморца» Кумбурович: «Мечтаю играть за «Зенит»
10:04
«Спартак» не заинтересован в услугах Риччели
09:48
Ренан прокомментировал свой уход из «Зенита» 1
09:32
«Зенит» объявил о переходе Ренана в «Интернасьонал» 1
03 Января
09:52
Нино, который близок к переходу в «Зенит», не хочет играть в России
09:17
Стала известна зарплата Нино в «Зените»
29 Декабря
11:59
Агент: «Переход Родриго Нестора в «Зенит» вполне вероятен»
10:33
Терёхин назвал лучших игроков первой части сезона в РПЛ
09:43
Уткин выбрал между Романцевым и Газзаевым
28 Декабря
23:19
Нигматуллин: У «Зенита» академия работает впустую
11:01
«Зенит» согласовал переход Артура
26 Декабря
12:35
Аленичев назвал лучшего игрока «Спартака»
11:27
Аленичев: «Без Малкома «Зенит» потерял 30-35 голов»
09:36
Романцев: «Пусть не обижаются в «Краснодаре», но чемпионом станет «Зенит»
24 Декабря
16:20
Петржела: «Я не знаю, что пожелать «Спартаку», чтобы помочь»
15:47
Петржела: «Зенит» — бразильская колония, мне это безумно не нравится» 1
15:33
Кузьмичёв: «Есть сомнения, что «Реал» интересуется Ренаном, это какой-то вброс»
13:36
Бушманов: «Хлусевичу надо рассмотреть предложение от «Спортинга»
10:20
Пименов — об Амарале в «Спартаке»: «Я выступаю за российских функционеров, им нужно доверять»
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Сегодня, 03 Марта
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Деменко: «Не исключаю, что «Краснодар» и «Зенит» отступятся ещё раз, а тут уже их догонят преследователи» эксклюзив
22:46 · Россия. Премьер-лига
Угаров: «Я не понял рисунка игры «Зенита», а вот «Спартак» сыграл тактически грамотно»
21:56 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» потеряло двух важных игроков перед матчем с «Ахматом»
21:46 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв — об игре «Зенита» со «Спартаком»: «Это тренерская потеря очков»
21:32 · Россия. Премьер-лига
Сарвели: «Сегодня у «Локомотива» много чего не получилось» эксклюзив
21:23 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назвал лучшего российского форварда
21:20 · Россия. Премьер-лига
Шунин: «Я ставил цель – сыграть столько же матчей, сколько Яшин, а получилось его обогнать» эксклюзив
20:34 · Россия. Премьер-лига
Булыкин объяснил, почему «Локомотив» плохо сыграл в дерби с «Динамо»
20:27 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Динамо» провело шикарный матч и включилось в чемпионскую гонку
20:17 · Россия. Премьер-лига
Кобелев считает «Динамо» полноценным участником чемпионской гонки
20:09 · Россия. Премьер-лига
Ньямси рассказал, что поспособствовало его переходу в «Локомотив»
20:00 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль оформил дебютное результативное действие за «Динамо» в РПЛ
19:53 · Россия. Премьер-лига
​Орещук посоветовал «Динамо» закрывать Карраскаля на базе
19:52 · Россия. Мелбет-Первая лига
Быстрое удаление у «Алании» помогло «Нефтехимику» разгромно победить
19:48 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Надо пробовать догнать «Зенит» и «Краснодар»
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