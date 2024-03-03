Угаров: «Я не понял рисунка игры «Зенита», а вот «Спартак» сыграл тактически грамотно»

Экс-футболист «Зенита» Денис Угаров высказался об игре санкт-петербургской команды в матче с московским «Спартаком».

Игра 19-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 0:0.

Эксперт заявил, что не понял, во что играл «Зенит», и зачем команда постоянно разыгрывала мяч в своей штрафной, если «Спартак» все время накрывал.

«Я не понял рисунка игры «Зенита». А вот «Спартак» сыграл тактически грамотно. Но ничья, наверное, закономерный результат», — цитирует Угарова «РБ Спорт».

После 19 туров «сине-бело-голубые» находятся на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков. «Спартак» поднялся на одну позицию и теперь идет четвертым, имея в копилке 31 балл.