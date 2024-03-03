И это ещё без главной звезды и тренера: «Спартак» достойно показал себя в Санкт-Петербурге

«Спартаку» предсказывали разгромное поражение в Санкт-Петербурге, а «красно-белые» едва не выиграли. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает действия москвичей.

«Спартак» отлично сыграл тактически

Перед матчем в шансы «Спартака» на успех не верилось абсолютно. Команда и так ужасно играет в Санкт-Петербурге уже второе десятилетие, а конкретно перед этой игрой лишилась своего лидера Квинси Промеса, который застрял в ОАЭ. Кроме того, из-за дисквалификации не было главного тренера Гильермо Абаскаля. Тем не менее в этой ситуации «Спартак» отлично сыграл, прежде всего с тактической точки зрения. «Красно-белые» действовали вторым номером, не дав сопернику толком ничего создать. Кроме удара Артура в конце первого тайма питерцы сами ничего не придумали, Дуарте всё же сам срезал мяч в свои ворота.

При этом «Спартак» неплохо смотрелся на контратаках и активно прессинговал. Причём во втором компоненте «красно-белые» смотрелись здорово, что доказывает хорошее взаимодействие. Наверное, неправильно хвалить «Спартак» за ничью, но всё же можно говорить, что команда превзошла ожидания.

Угальде понравился, Соболев разочаровал

В атаке «Спартака» с первых минут вышли Угальде и Соболев. Это была реакция на отсутствие Промеса, ведь на сборах форварды вместе не играли ни разу. Собственно никакого взаимодействия они и не показали, так что стоит говорить об индивидуальных действиях каждого.

Угальде по первому матчу понравился. Костариканец проделывал сумасшедшую работу в прессинге, нервируя оборону соперника. Учитывая, что «Зенит» пытался разыгрывать мяч через короткий пас у своих ворот, Угальде им в этом активно мешал. В начале второго тайма костариканец здорово пробил, а в конце классно отыграл на Игнатова, чей удар облизнул штангу.

В свою очередь Соболев будто решил наглядно показать, почему Абаскаль им недоволен. Форвард провёл на поле полтора тайма и отметился лишь одним финтом в середине поля, когда посадил соперника на жёлтую карточку. В остальном Соболева на поле просто не было. Решение тренера заменить его было обоснованным, тем страннее была реакция нападающего на этот напрашивавшийся шаг.

Зобнин справа решает задачу

Позиция правого защитника в «Спартаке» по первой части сезона была больным местом, так как Денисов играл нестабильно. На этом краю может играть Хлусевич, но тогда проседал левый край. Судя по всему, Абаскаль решил вернуться к конспектам Массимо Карреры, и справа вновь стал играть Зобнин. В матче с «Зенитом» капитан «красно-белых» сыграл отлично. Кажется, «Спартаку» надо продолжить именно так расставляться на поле в следующих матчах для минимизации проблем на флангах обороны.

Максименко борется за своё место

В последнее время много разговоров, что «Спартак» хочет усилить вратарскую позицию, так что сейчас каждый матч — это шанс для того вратаря, который оказывается на поле, доказать свою состоятельность. Матч в Санкт-Петербурге Максименко провёл уверенно. В тех эпизодах, когда надо было, вратарь спасал. При этом ошибок серьёзных он не совершал. Во втором тайме после его прерванной передачи «Зенит» убежал в быструю контратаку, но в том эпизоде скорее виноват Пруцев, который долго стоял и ждал вместо того, чтобы пойти на мяч. В общем, критиковать Максименко не за что, а добрые слова сказать можно.

«Спартак» без Промеса не проиграл «Зениту»: кто из «красно-белых» лучше других проявил себя в гостях у чемпиона

Роман Андреев