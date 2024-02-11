Овчинников: «Российским игрокам лучше бежать из «Зенита»

Известный тренер Валерий Овчинников выразил мнение, что у российских игроков «Зенита» нет шансов пробиться в состав команды.

Специалист поддержал футболистов петербургского клуба, которые в поисках игровой практики переходят в другие команды.

«Не удивлён, что из «Зенита» ушли Круговой, Чистяков. Ещё, думаю, кто-то уйдёт. Кто хочет сидеть «на банке»? Сколько население Бразилии, знаете? Сколько у россиян шансов может быть против бразильцев? У этих ребят нет шансов. Им лучше бежать из «Зенита», — цитирует Овчинникова «РБ Спорт».

Напомним, сейчас за «Зенит» выступают 10 игроков из Бразилии. После 18 туров РПЛ «сине-бело-голубые» занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.