Кечинов: «Можно сказать, что «Спартак» находится в хорошем состоянии»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил работу московского клуба на зимних сборах.

«Спартак» был не готов к товарищескому матчу с «Ростовом», в котором «красно-белые» проиграли 0:3. Так что это не показатель. Дончане на десять дней раньше начал сборы. Остальные соперники «Спартака» были не очень сильными, но команда выглядела уверенно. Можно сказать, что она находится в хорошем состоянии. Но реальную степень подготовки покажет только игра с «Зенитом». Это будет лакмусовая бумажка. Все как всегда проверим на деле. Пока сложно сказать, готов ли «Спартак» к серьезной борьбе», — сказал Кечинов.

Матч 19-го тура чемпионата России «Зенит» – «Спартак» запланирован на 2 марта. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:30 по мск.