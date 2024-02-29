Ринат Билялетдинов: «У питерцев много новичков и есть момент притирки, что будет невольно тормозить игру «Зенита»

Футбольный эксперт Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о предстоящих матчах тура РПЛ, который стартует в пятницу.

- Матч тура пройдет в Питере, где «Зенит» примет «Спартак». В чем шансы «красно-белых» в этой игре на то, чтобы набрать очки?

- О недооценке речи быть не может, потому что дерби – это приличный раздражитель. Но в первом матче после перерыва могут быть издержки, которые связаны с зимней паузой. Одно дело находиться в тренировочном тонусе, а другое – сразу после сборов проводить такой матч. Командам необходимо поймать игровой тонус, а это требует времени. Можно и быстро его поймать – за одну игру, но в предстоящем матче его не будет.

- Что еще может поспособствовать потере очков «Зенитом»?

- У питерцев много новичков и есть момент притирки. Это будет невольно тормозить игру «Зенита». А как только скорость у соперников падает, «Спартак» выглядит очень хорошо. Появляется время, пространство, начинается разгон атак и есть время, чтобы продумать комбинации. Это дает москвичам глоток воздуха, который им необходим. Так что в этом случае они могут зацепить даже не одно очко. Но если «Зенит» лишит гостей глотка свежего воздуха, прессингом или темпом, то возникнут проблемы, потому что «красно-белые» чувствительны к этому. У них ломается игра, и они не достигают результата. Тренеры все это понимают, и игра пойдет на встречных курсах. «Спартак» не будет уклоняться от темпа. У кого лучше глубинные ресурсы, дыхалка, у того будет преимущество. Но исполнительское мастерство и сыгранность, даже несмотря на новичков, у питерцев лучше.

- «Динамо» примет «Локомотив». Здесь кому отдаете предпочтение?

- Игра будет тяжелая для обеих команд. Тут тоже встанет вопрос набора игровой формы. Но пока мы не видели команды в деле, сложно сказать, кто как готов. Знаю, что в товарищеском матче «Динамо» обыграло ЦСКА. Но это ничего не значит.

- Лидер чемпионата «Краснодар» примет «Рубин». Есть уверенность в победе «быков»?

- Я допускаю потерю очков южанами.

- Почему?

- Были матчи, когда «Краснодар» на жилах брал очки. А это признак мастерства. Но были и матчи, в которых краснодарцы теряли очки. Да, сейчас команда идет на первом месте, но посмотрите, какой ценой давались эти очки. «Зенит» просто подарил первое место «быкам», когда дважды уступил «Локомотиву» и проиграл дома «Динамо». Но таких результатов питерцы больше не допустят, поэтому «Краснодару» будет еще сложнее удержаться наверху. При этом «Зенит» нанес урон команде Ивича тем, что купил Ахметова.

- Но он же не был основном игроком.

- Тем не менее, ресурс в атаке «быков» снижен, и это очевидно. Ахметов и выходя со скамейки, обострял игру. И потом, в конце перового отрезка он и в старте появлялся. Это креативный футболист, и его отсутствие снизит атакующий потенциал команды. Одного Кордобы недостаточно. Не будет хватать исполнителя осмысленных передач, которые делал Ахметов. Но может быть, в команде подросли свои ребята. Если этого нет, то такую потерю надо компенсировать. Если «Краснодар» этого не сделает, у него будет скудный глубинный ресурс. А на ничьих он даже на втором месте не удержится.

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- Если вы считаете, что «Рубин» может отнять очки у «Краснодара», значит, высоко оцениваете перспективы этой команды в весенней части сезона?

- Казанцы усилились игроками креативного толка, поэтому при хорошей тактической облученности, им всегда тяжело забить. Появляются шансы впереди. Для «Рубина» весной нередкой будет ситуация, когда сзади будет ноль, а впереди один.

- ЦСКА может потерять очки в матче с «Оренбургом»?

- Может потерять. «Оренбург» и «Зенит» обыграл у себя дома. Причем по делу. Там как только латинские легионеры входят в свою стихию, то результат появляется. «Оренбург» очень грамотно сориентировался в этом деле и провел грамотную селекцию. За счет этого команда и удержалась. С такой игрой она конкурентоспособна. Поэтому и у ЦСКА этот клуб может отнять очки. Малейшая несогласованности «армейских» защитников в центральной зоне, и эти ребят могут наказать.

Елена Григорьевская