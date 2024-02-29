​Абаскаль высказался об адаптации Угальде

Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, доволен ли он адаптацией зимнего новичка команды – нападающего Манфреда Угальде.

«Тот факт, что адаптация проходит быстро и хорошо, говорит о том, что команда растёт, команда прибавляет. Это большой плюс для всех – ребята принимают новые вызовы, ребята принимают конкуренцию. Это только говорит с положительной точки зрения.

Важно и то, что ребята, которые приходили летом, сейчас получили достаточно времени, чтобы наладить эти компоненты», - сказал Абаскаль пресс-службе «Спартака». Видео было опубликовано на канале «красно-белых» в YouTube.