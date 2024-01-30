Бышовец: «Я не думаю, что в «Зените» много воспитанников, в этом вся проблема»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о количестве воспитанников, выступающих в составе «Зенита».

Напомним, сейчас «сине-бело-голубых» представляют сразу 10 бразильских игроков. По мнению Бышовца, в «Зените» достаточно мало собственных воспитанников, в чём и заключается основная проблема клуба.

«Я не думаю, что в «Зените» много, собственно, воспитанников. И в этом вся проблема. Концепция развития клуба и команды в целом отличается от того, что мы видим в «Краснодаре», где ставка делается на воспитанников. И это создаёт главное: материальные условия становятся выше патриотизма клуба», — цитирует Бышовца Metaratings.

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 36 набранных очков. Матчи чемпионата России возобновятся в марте. Первым соперником «сине-бело-голубых» станет «Спартак».