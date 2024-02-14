Игнатьев: «Думаю, Промеса не выдадут»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на информацию о решении суда в Нидерландах приговорить нападающего «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюрьмы.

По мнению специалиста, произошедшая ситуация ни на что кардинальным образом не повлияет и Промес продолжит выступать в России.

«Думаю, никакой реакции не будет, он будет играть у нас. Мы его, наверно, будем использовать в качестве футболиста и не выдадим никому. Наверно, так, но в юридических тонкостях я не силён. Есть законы, которые должны исполняться, либо кем-то не исполняться», — приводит слова Игнатьева Metaratings.

Ранее сообщалось, что московский клуб раздумывает над поиском замены Промесу.

Напомним, нидерландский вингер выступает за «Спартак» с 2021 года. Действующий контракт 32-летнего футболиста с «красно-белыми» рассчитан до конца текущего сезона.