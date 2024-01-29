Сенников назвал Кривцова и Литвинова самыми талантливыми игроками РПЛ

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников назвал самых талантливых футболистов РПЛ на сегодняшний день.

По мнению эксперта, таковыми являются 22-летний полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов и игрок «Краснодара» Никита Кривцов.

«Сейчас все хвалят Кривцова из «Краснодара». В «Спартаке» есть Литвинов, который может стать большим футболистом. Хорошо, что развиваются академии, из которых выходят такие игроки», — цитирует Сенникова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Литвинов провёл за «Спартак» 16 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. На счету Кривцова два гола в 22 встречах в составе «Краснодара».