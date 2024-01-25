Каррера: «Очевидно, что «Спартак» должен продлить контракт с Джикией»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о будущем защитника и капитана «красно-белых» Георгия Джикии, чей контракт с московским клубом рассчитан до конца мая нынешнего года.

По мнению итальянского специалиста, «Спартак» должен продлить соглашение с 30-летним футболистом.

«Для меня очевидно, что «Спартак» должен продлить контракт с Джикией. Это сильный игрок, к тому же он является лидером команды», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов продлить соглашение с Джикией, но только на своих условиях.

В нынешнем сезоне защитник провёл за «красно-белых» девять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.