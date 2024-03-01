​Салихова раскритиковала «Спартак» из-за ситуации с Промесом

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, дала комментарий о ситуации с Квинси Промесом. Как известно, футболиста задержали в ОАЭ, когда «красно-белые» вылетали в Россию после сборов.

Салихова сказала, что «Спартаку» не было смысла увеличивать расходы на безопасность Промеса, если произошла такая ситуация.

«С огромным риском вывезли на сборы вместо того, чтобы закрыть в Тарасовке и вообще не выпускать за пределы России. Удивительно, как слабо и недальновидно действует клуб», - цитирует Салихову Metaratings.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в субботу, 2 марта, – против «Валенсии» на выезде.

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