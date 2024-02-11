Шикунов: «Мы все любили Джикию, а потом он резко закончился»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о возможном уходе защитника «красно-белых» Георгия Джикии из московского клуба.

Ранее агент 30-летнего футболиста Вадим Шпинёв заявил, что Джикия покинет «Спартак», если нынешний главный тренер команды Гильермо Абаскаль сохранит свой пост.

«Он играл, был капитаном, мы его все любили, и он любил «Спартак», а потом резко что-то пробежало между ними, и Джикия закончился. Или это уже всё, и они никогда не найдут общий язык, или они ещё могут сесть за стол переговоров и договориться», — приводит слова Шикунова Metaratings.

Также эксперт предположил, что Джикия сомневается в своём уходе из клуба, так как любит «Спартак» и допускает, что Абаскаль в скором времени покинет команду.

В текущем сезоне Джикия провёл за «красно-белых» девять матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Цвета московского клуба футболист защищает с 2017 года.