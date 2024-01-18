Канчельскис: «Спартак» стабильно не борется за золото из-за непонятных тренеров»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о том, что мешает «Спартаку» стабильно претендовать на чемпионский титул.

По мнению эксперта, команде вредит частая смена наставников, из-за которой «красно-белые» не могут выступать стабильно.

«Чемпионство «Спартака» в этом сезоне невозможно. Даже если соперники начнут массово ошибаться, сами «красно-белые» не смогут выиграть 90% матчей весной. Почему так происходит из года в год? «Спартак» стабильно не борется за золото из-за непонятных тренеров, которых приглашают. И из-за их частой смены», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В 18 турах текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» набрал 30 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. В последний раз «красно-белые» становились чемпионами в 2017 году, когда главным тренером команды был итальянский специалист Массимо Каррера. В настоящий момент «Спартак» возглавляет испанец Гильермо Абаскаль.