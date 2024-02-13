Камоцци: «Джикия будет бороться за своё место в составе «Спартака»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о будущем защитника «красно-белых» Георгия Джикии.

Напомним, контракт 30-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до конца мая нынешнего года. Ранее агент Джикии заявил, что футболист покинет «Спартак», если главным тренером команды останется Гильермо Абаскаль.

«Джикия попал в непростую ситуацию, но я уверен, что он будет бороться за своё место в составе. Это игрок с сильным характером», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне Джикия провёл за «Спартак» девять матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Цвета московского клуба футболист защищает с 2017 года.