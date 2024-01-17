Дьяков: «Спартаку» нужен ещё один нападающий»

Бывший игрок «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением об отсутствии приобретений у «Спартака» в текущее трансферное окно.

Эксперт предположил, что клуб не спешит тратить деньги на новых футболистов, так как нынешний наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль может покинуть команду уже ближайшим летом. При этом Дьяков отметил, что «Спартак» нуждается в усилении состава.

«Нападающий им нужен 100%. Если они хотят за что-то бороться и на что-то претендовать, то как минимум форвард нужен. Плюс с крайними защитниками не всегда все хорошо. Рябчук не вписался, Денисов был нестабилен», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 30 набранных очков. От лидирующего «Краснодара» «красно-белые» сейчас отстают на восемь баллов.