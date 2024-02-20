Орлов: «Если с таким составом «Зенит» не выиграет чемпионат, это будет что-то совсем из ряда вон выходящее»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от выступлений «Зенита» во второй части нынешнего сезона.

На сегодняшний день «сине-бело-голубые» занимают вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 18 турах.

По мнению Орлова, с таким сильным составом «Зенит» обязан вновь выиграть чемпионат.

«У нас есть Вендел, Клаудиньо, Дуглас Сантос, новые бразильцы. Правда, не знаю, как поведут себя новички в наших реалиях.

Я оптимист. Если с таким составом «Зенит» не выиграет чемпионат, это будет что-то совсем из ряда вон выходящее», — приводит слова Орлова bobsoccer.ru.

Свой первый матч после возобновления сезона «Зенит» проведёт 2 марта против «Спартака». Отметим, что петербургский клуб является победителем пяти последних розыгрышей РПЛ подряд.