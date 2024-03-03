Игонин рассказал, чего не хватило «Зениту» в матче со «Спартаком»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о матче 19-го тура РПЛ, в котором петербургская команда сыграла вничью со «Спартаком» (0:0).

Эксперт считает, что «красно-белые» хорошо подготовились к этой игре, сумев нивелировать сильные стороны «Зенита».

«Зенит» играл в свой футбол, но, как мне кажется, в какой-то момент не хватило физической выносливости. Если бы были забиты голы, это изменило бы картину игры, но когда этого не происходит, соперник получает свои возможности», — цитирует Игонина «Матч ТВ».

После прошедшего матча «Зенит» остался на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, а «Спартак» сумел подняться на четвёртое место. На сегодняшний день отрыв «сине-бело-голубых» от «красно-белых» составляет шесть очков.