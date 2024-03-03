Бушманов: «У «Зенита» и «Спартака» получился равный матч»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о матче 19-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Зенитом» (0:0).

По мнению эксперта, встреча получилась равной как по игре, так и по количеству созданных опасных моментов.

«Может быть совсем чуть-чуть «Зенит» владел инициативой в матче. А так, она переходила от одной команды к другой и в принципе был равный матч. Да и по моментам тоже», — приводит слова Бушманова Vprognoze.ru.

После 19 проведённых матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая четвёртый «Спартак» на шесть очков. В следующем 20-м туре «сине-бело-голубые» встретятся с «Уралом», а «красно-белые» померятся силами с «Факелом».