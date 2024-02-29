Непомнящий назвал главного фаворита РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился комментарием о борьбе «Зенита» за золотые медали РПЛ.

Эксперт признался, что не понимает, зачем «Зенит» устроил масштабную трансферную кампанию этой зимой, отметив, что новые футболисты могут не усилить команду, ведь им еще нужна адаптация.

«Результат первой части чемпионата будет мотивирующим фактором для самих игроков «Зенита». Тех, кто уже играл. Поэтому считаю, что «Зенит» остается фаворитом в чемпионате», — приводит слова Непомнящего «Газета.Ру».

Напомним, по итогам 18 сыгранных туров подопечные Сергея Семака располагаются на второй позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидером турнира является «Краснодар», в копилке которого 38 баллов.