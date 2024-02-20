Артур рассказал, что советовался с Клаудиньо перед своим переходом в «Зенит»

Новобранец «Зенита» Артур рассказал о том, что перед своим переходом в петербургский клуб из «Палмейраса» он советовался со своим давним знакомым Клаудиньо, который выступает за «сине-бело-голубых».

«В первую очередь я думал о безопасности своей семьи, поэтому сначала спросил о том, какая в России ситуация по сравнению с Бразилией. Клаудиньо ответил, что переживать не стоит, всё спокойно и поводов для беспокойства нет», — приводит слова Артура «Спорт-Экспресс».

Напомним, за Артура «Зенит» заплатил 15 миллионов евро. В прошлом сезоне 26-летний вингер провёл в составе «Палмейраса» 43 матча, забив в них 10 голов и отдав две результативные передачи.