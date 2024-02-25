Аршавин согласен с Радимовым, что «Спартак» получит трёшку от «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на слова Владислава Радимова о предстоящем матче «сине-бело-голубых» со «Спартаком».

Напомним, бывший тренер «Зенита-2» заявил, что «Спартак» пропустит три мяча от команды Сергея Семака и уедет обратно в Москву.

«У меня примерно такое же мнение. «Зенит» в порядосе сейчас. «Спартак»? Они тоже вроде что-то выигрывают», — приводит слова Аршавина портал «РБ Спорт».

Напомним, матч 19-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в субботу, 2 марта. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:30 по столичному времени.