Деменко оценил перспективы «Спартака» в РПЛ

Экс-игрок сборной России Максим Деменко высказался о перспективах московского «Спартака» в весеннем отрезке чемпионата России.

По мнению эксперта, у «Спартака» есть мотивация быть выше в турнирной таблице, но отставание в шесть очков от «Зенита» — это много.

«Понятно, что еще многое зависит от матчей соперников. Но если «Спартак» проиграет «Зениту», «красно-белым» будет тяжело рассчитывать на второе место», — приводит слова Деменко портал «РБ Спорт».

В первой части сезона «Спартак» провел 18 матчей в рамках Российской премьер-лиги, в которых набрал 30 баллов. Такое количество очков позволяет команде Гильермо Абаскаля находиться на пятом месте.