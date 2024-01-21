Деменко: «Уверен, что сюрпризы в трансферное окно ещё будут»

Бывший игрок «Краснодара» и «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о работе клубов РПЛ в зимнее трансферное окно.

По мнению эксперта, пока трансферное окно проходит спокойно. При этом Деменко предположил, что клубы ещё преподнесут сюрпризы.

«Пока трансферы довольно скучные, разве что можно выделить переходы Ахметова и бразильцев в «Зенит», а также уход Кругового в ЦСКА. Почему «Спартак» ещё никого не подписал? Я уверен, что работа ведётся и трансферы будут», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», вторым идёт «Зенит», а тройку лидеров замыкает московское «Динамо». Матчи чемпионата России возобновятся в марте.