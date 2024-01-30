«Спартак» мог подписать Луиса Суареса вместо Угальде

В зимнее трансферное окно «Спартак» мог пригласить нападающего «Альмерии» Луиса Суареса вместо Манфреда Угальде.

По информации Metaratings, за подписание 26-летнего колумбийца выступал Пол Эшуорт, ранее занимавший в московском клубе пост спортивного директора. Но после того, как англичанин уступил своё место Томашу Амаралу, в «Спартаке» больше не возвращались к кандидатуре Суареса.

Напомним, вчера, 29 января, было официально объявлено о переходе 21-летнего Угальде из «Твенте» в «Спартак».

В нынешнем сезоне Суарес провёл за «Альмерию» 10 матчей, в которых сумел забить четыре гола. Портал Transfermarkt оценивает колумбийского футболиста в 8 миллионов евро.