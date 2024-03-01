​Промес может получить ещё один тюремный срок – теперь в ОАЭ

Нападающий «Спартака» Квинси Промес продолжает попадать в неприятности. Накануне футболиста задержала полиция, поэтому он не смог улететь с командой в Россию после зимних сборов. Появилась информация о том, что Промес был задержан за побег с места дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», в ОАЭ за побег с места ДТП предусмотрено тюремное заключение на срок от одного месяца до трёх лет. Кроме того, такое нарушение может повлечь за собой штраф на сумму до 5 тысяч евро.

Ранее в Нидерландах Квинси Промес получил два тюремных срока – 1,5 года за нанесение ранений родственнику и 6 лет за причастность к контрабанде наркотиков. В обоих случаях Промес обжалует вердикты суда.