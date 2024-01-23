Иван Сергеев рассказал о том, как переживает неудачи

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, как он относится к своим неудачам.

По словам 28-летнего футболиста, сейчас из-за неудачных моментов в карьере он расстраивается не так сильно, как делал это раньше.

«Давно ужен настроил себя на то, что любую, даже самую плохую игру, нужно уметь забывать, сделав правильные выводы», — цитирует Сергеева официальный сайт петербургского клуба.

Нападающий отметил, что переосмысление произошло в период его выступлений в «Торпедо», где тогдашний наставник «автозаводцев» Сергей Игнашевич оказывал ему необходимую поддержку.

В текущем сезоне Сергеев провёл за «Зенит» 23 матча, забил 10 голов и отдал три результативные передачи.