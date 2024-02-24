Александр Мостовой – об игре за «Спартак» при Абаскале: «Издеваетесь? Хватит, ёлки-палки»

Экс-хавбек «Сельты» Александр Мостовой рассказал, смог ли бы он выступать за «Спартак» под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

«Прекращайте, ну вы что, издеваетесь? Хватит, ёлки-палки. Человека в Испании знать не знают – откуда он вылез, – приводит слова прославленного футболиста издание «РБ Спорт».

Стоит напомнить, что Мостовой уже не впервые критикует наставника. Ранее он заявлял, что Абаскаль не соответствуют уровню московского клуба, поэтому Гильермо должен пока тренировать команды ниже статусом.

Добавим, что «Спартак» после 18 туров находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России. Клуб набрал 30 баллов.