Петржела: «Зенит» умеет находить хороших иностранных футболистов»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что петербургский клуб интересен иностранным футболистам из-за высокой зарплаты.

«Зенит» — самый богатый российский клуб. Понятно, что легионеры выбирают его в первую очередь из-за большой зарплаты. Но нельзя не отметить то, что «Зенит» умеет находить хороших иностранных футболистов», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

При этом чешский специалист выразил мнение, что «сине-бело-голубые» слишком сильно увлеклись латиноамериканским направлением, забыв про собственных воспитанников.

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.