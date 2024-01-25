Петреску назвал «Зенит» фаворитом чемпионской гонки в РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Дан Петреску поделился мнением о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

Напомним, после 18 туров турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий второй «Зенит» на два очка. До конца турнира командам осталось провести по 12 матчей.

По мнению румынского специалиста, несмотря на отставание петербуржцев, «сине-бело-голубые» остаются фаворитами чемпионской гонки. Напомним, ранее нынешняя команда Петреску «Чонбук» потерпела поражение от «Зенита» в товарищеском матче со счётом 1:5.

«В «Зените» собраны очень хорошие футболисты. И, конечно, петербургский клуб фаворит в чемпионской гонке в России и в этом сезоне. У команды очень хорошее качество футбола», — приводит слова Петреску «Матч ТВ».

Ближайшие матчи чемпионата России состоятся в начале марта. Первым соперником «Зенита» по весенней части сезона станет московский «Спартак».