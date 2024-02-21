Вратарь «Зенита» Кержаков: «Терпеть не могу игры на сборах»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков заявил, что не любит игры, которые проводятся во время тренировочных сборов.

По словам футболиста, в таких матчах футболисты находятся под нагрузками и не могут продемонстрировать свою лучшую игру.

«Ненавижу игры на сборах, просто терпеть не могу. Как по мне, ты можешь показать свой максимум, только когда уже легкий, а на сборах играешь под нагрузками. Плюс вратари тренируются больше полевых — мы чаще делаем упражнения на силу, взрыв. А потом выходим на матчи с «гирями» на ногах», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Свой первый матч после возобновления сезона петербургская команда проведёт 2 марта против «Спартака».