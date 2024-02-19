Ковачевич назвал Клаудиньо лучшим игроком РПЛ

Защитник махачкалинского «Динамо» Владимир Ковачевич называл полузащитника «Зенита» Клаудиньо лучшим игроком РПЛ на сегодняшний день.

«Клаудиньо. Забивает мячи, приносит пользу команде. Ещё могу назвать Сперцяна. Мне нравится его игра», — приводит слова Ковачевича «РБ Спорт».

Кроме того, сербский футболист выделил нападающего «Спартака» Тео Бонгонду, отметив, что у него хороший дриблинг.

В текущем сезоне 27-летний Клаудиньо провёл за «Зенит» 25 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. На сегодняшний день «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 18 турах.