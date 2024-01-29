Зазулин: «Если с Сантосом что-то случается, то у «Зенита» не будет левого защитника, это проблема»

Бывший игрок «Зенита» Игорь Зазулин высказался о желании петербургского клуба подписать нового левого защитника в зимнее трансферное окно.

По мнению эксперта, «Зенит» действительно нуждаются в футболисте, который в случае необходимости сможет достойно заменить Дугласа Сантоса.

«Сейчас такая ситуация, если с Сантосом, не дай бог, что-то случается, то у «Зенита» не будет левого защитника. И это будет проблема. А если у него всё хорошо, то и не нужен этот «второй номер», — цитирует Зазулина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что на позицию левого защитника «Зенит» рассматривал игрока «Локомотива» Наира Тикнизяна, однако в итоге этот трансфер сорвался. Также к числу претендентов для усиления команды Сергея Семака относят Дмитрия Скопинцева («Динамо»), Даниила Хлусевича («Спартак») и Юрия Горшкова («Крылья Советов»).