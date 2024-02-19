Рианчо: «Уголовное дело Промеса портит имидж «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался об уголовном деле нападающего «красно-белых» Квинси Промеса.

Напомним, ранее нидерландский суд приговорил 32-летнего футболиста к шести годам тюремного заключения. По мнению Рианчо, произошедшая ситуация негативно сказывается на имидже «Спартака».

«Конечно, уголовное дело Промеса портит имидж «Спартака» — это неизбежно. Не знаю, как клубу поступить в такой ситуации, потому что есть много деталей, которых невозможно знать, если ты не находишься внутри команды», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Промес провёл за «Спартак» 21 матч, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Контракт нидерландского футболиста с московским клубом рассчитан до лета текущего года.